Киевский режим занялся подготовкой серии провокаций на российской территории к 23 Февраля, чтобы сорвать начало переговоров между Россией и США по Украине. Об этом РИА «Новости» сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

«Поступила информация по оперативным каналам, что Зеленский отдал приказ готовить в отношении России серию крупных провокаций, среди которых обстрелы и теракты», — сказал он.

Киевский режим планирует увеличить интенсивность ударов по гражданским объектам и инфраструктуре к 23 Февраля — ко Дню защитника Отечества. Цель Зеленского — сорвать начало переговорного процесса между Россией и США, не допустить установления каналов связи.

По его словам, украинский лидер осознает, что в случае завершения конфликта он «обречен на политическую смерть» и, вероятно, на уголовное преследование.

Ранее Рогов оценил введение Зеленским санкций против экс-президента Украины Петра Порошенко, отметив, что это просто желание убрать конкурента в рамках проведения новых выборов.