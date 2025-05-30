Российские военные получили 15 млн рублей за первый сбитый F-16

Российские военнослужащие, которые сбили первый американский истребитель F-16 в зоне СВО, получили премию в 15 миллионов рублей. Об этом ТАСС сообщили в компании «Форэс».

«Компания „Форэс“ выполнила ранее объявленное обязательство и передала 15 миллионов рублей военнослужащим Вооруженных сил Российской Федерации за уничтожение первого истребителя F-16 в зоне проведения специальной военной операции», — отметили в пресс-службе.

Церемония награждения прошла 29 мая на приграничной территории. Денежные сертификаты получили 12 бойцов.

На Петербургском международном экономическом форуме генеральный директор компании «Форэс» Сергей Шмотьев впервые рассказал о том, что за уничтожение первого самолета F-16 будет выплачено вознаграждение. Также он напомнил о выплатах за подбитые танки западного производства.

В апреле президент Украины Владимир Зеленский сообщал об уничтожении в бою одного из F-16. В мае ВСУ лишились еще одного истребителя.

Генерал-майор авиации Владимир Попов считает, что Украина теряет переданные западными партнерами истребители F-16 по нескольким причинам. Главные из них — недостаток практического опыта у пилотов и низкое качество наземного обслуживания.