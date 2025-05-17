Украина продолжает терять переданные западными партнерами истребители F-16 по нескольким объективным причинам, главная из которых — нехватка практического опыта у летчиков и низкое качество наземного обслуживания. Об этом заявил генерал-майор авиации Владимир Попов в беседе с сайтом « Взгляд ».

Несмотря на большое количество учебных полетов, пояснил эксперт, украинские бойцы не приобрели достаточной квалификации для реальной боевой обстановки.

«Последнее обстоятельство, судя по всему, в некоторой степени игнорируется командованием воздушных сил Украины. Они стали более массово отправлять истребители в бои, отсюда и большее количество крушений», — заявил специалист.

Попов также обратил внимание на недостатки конструкции самолета F-16. Так, интерфейс управления неудобен для пилотов, что повышает вероятность допустить ошибку.