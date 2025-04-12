Зеленский подтвердил уничтожение F-16 в бою

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил информацию о том, что в бою уничтожили истребитель F-16 американского производства. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

По словам Зеленского, пилотом воздушного судна был 26-летний капитан Павел Иванов. Глава киевского режима уже заслушал необходимые доклады военных по этой боевой ситуации.

Он добавил, что обстоятельства произошедшего устанавливает межведомственная комиссия, которая уже приступила к работе.

Военный летчик ВС России Алексей Воевода ранее сообщил, что пилот сбитого F-16 ВСУ пытался увернуться от ракет. Однако его попытки оказались безуспешны.

ВС Украины сообщили, что погибший с начала спецоперации летал на Су-25, затем его перевели на обучение по управлению американскими истребителями F-16.