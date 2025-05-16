ВВС Украины лишились еще одного F-16

Украина лишились еще одного истребителя F-16 во время выполнения задачи. Об этом сообщила пресс-служба Военно-воздушных сил страны.

Связь с самолетом пропала около 03:30 16 мая. На борту возникла «нештатная ситуация».

«Пилот отвел самолет подальше от населенного пункта и успешно катапультировался», — заявили военные.

Летчика нашли и эвакуировали. Для выяснения обстоятельств случившегося назначили комиссию, которая уже приступила к работе.

В апреле президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в бою уничтожили F-16, пилотом которого был 26-летний капитан Павел Иванов. По словам российского летчика, пилот сбитого истребителя пытался увернуться от ракет, но безуспешно.

В Болгарии ранее сообщили о технических проблемах с F-16 Block 70. Специалисты зафиксировали отклонение в одной из систем после посадки.