Путин назвал верность Отечеству российских военных примером для страны

Российские военнослужащие своим мужеством и преданностью Родине показывают пример всей стране. Об этом президент Владимир Путин заявил во время обращения к гражданам в преддверии выборов.

Глава государства отдельно остановился на участии в голосовании солдат и офицеров, выполняющих боевые задачи.

«Их мужество и верность Отечеству — пример для всей страны», — сказал он.

Президент также связал участие в выборах с ответственностью граждан за будущее страны. По его словам, от решения избирателей зависит, кто будет представлять их интересы в Госдуме, регионах и органах местной власти.

Путин напомнил, что нынешняя избирательная кампания проходит во время специальной военной операции. Жители Донбасса и Новороссии после воссоединения с Россией впервые примут участие в выборах депутатов Государственной думы.

Голосование продлится три дня — 18, 19 и 20 сентября. Президент призвал граждан воспользоваться своим конституционным правом и принять обдуманное решение.