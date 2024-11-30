Российские военные нанесли удар по инфраструктуре аэродромов ВСУ

Российские военные нанесли удары по аэродромной инфраструктуре украинской армии. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«Нанесено поражение <…> объектам энергетики, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса Украины, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 132 районах», — уточнили в оборонном ведомстве.

Системы противовоздушной обороны сбили управляемую ракету большой дальности «Нептун», а также снаряд реактивной системы залпового огня HIMARS и 45 украинских дронов.

Всего с начала специальной военной операции российские военные уничтожили 649 самолетов, 283 вертолета, 36 958 беспилотных беспилотников и вывели из строя 586 зенитных ракетных комплексов.

Ранее ВС России атаковали железнодорожный состав с ракетами ATACMS и Storm Shadow, который находился недалеко от порта в Черноморске. А бойцы спецназа «Ахмат» сорвали попытку ВСУ обойти РЭБ в Курской области роем дронов.