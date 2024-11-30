В Курской области ВСУ применяют тактику массированного использования дронов, чтобы попытаться обойти системы радиоэлектронной борьбы российских военных и нанести удар. При этом квадрокоптеры работают на разных частотах, что усложняет их обнаружение и уничтожение. Однако у ВСУ все равно ничего не получается, так как ВС России пресекают подобные действия, рассказал РИА «Новости» боец с позывным Кот группы командира «Аида» спецназа «Ахмат».

«Вчера ездили на позицию, детектором дронов обнаружено пять дронов (камикадзе — прим. ред.) на разных частотах. Противник пытается как-то наш РЭБ обойти, для того чтобы нас обезвредить, но ничего не получается», — сообщил он.

Ранее бойцы «Ахмата» ликвидировали группу солдат в форме НАТО под Суджей. Разведчики «Аиды» с помощью беспилотников увидели, куда перемещается противник, и нанесли удар по блиндажу.

До этого в Курской области на одном из участков боевых действий бойцы спецназа «Ахмат» заставили отступить отряд неонацистского формирования «Кракен»*. Потери ВСУ при попытке вторжения в Курскую область составили уже более 35 тысяч человек.



*Националистический батальон «Кракен» сформирован боевиками «Азова» — запрещенной в России террористической организации.