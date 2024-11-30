Российские военные ударили по вагонам с ATACMS у порта Черноморска

Российские войска нанесли удар по железнодорожному составу с ракетами ATACMS и Storm Shadow возле порта Черноморска. Об этом РИА «Новости» сообщил координатор пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.
«По предварительным данным, в составе в том числе были дальнобойные ракеты ATACMS и Storm Shadow, прибывшие морским путем из румынского порта Констанца», — рассказал он.
В середине ноября российские военные нанесли удар по железнодорожному узлу в Одесской области. В результате удара был уничтожен военный груз ВСУ. Это нарушение логистических цепочек, которые вели из Румынии.