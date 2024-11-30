Подпольщик Лебедев: ВС России ударили по составу с ракетами ATACMS в Черноморске

Российские войска нанесли удар по железнодорожному составу с ракетами ATACMS и Storm Shadow возле порта Черноморска. Об этом РИА «Новости» сообщил координатор пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.

«По предварительным данным, в составе в том числе были дальнобойные ракеты ATACMS и Storm Shadow, прибывшие морским путем из румынского порта Констанца», — рассказал он.

В середине ноября российские военные нанесли удар по железнодорожному узлу в Одесской области. В результате удара был уничтожен военный груз ВСУ. Это нарушение логистических цепочек, которые вели из Румынии.

Ранее ВС России нанесли сокрушительный удар по месту дислокации украинских боевиков под Сумами. Потери противника превысили 100 человек.