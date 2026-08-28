Российские военные атаковали за неделю шесть сухогрузов и два танкера ВСУ

Вооруженные силы России за неделю нанесли удары по восьми морским судам, которые использовались для нужд украинской армии. Об этом сообщили в Минобороны .

В ведомстве уточнили, что среди пораженных объектов — патрульный катер ВМС Украины, а также шесть сухогрузов и два танкера. Все они, по данным военных, были задействованы в интересах ВСУ.

Помимо этого, российские бойцы атаковали шесть хранилищ с военным имуществом украинских военнослужащих, в том числе логистические центры и морские порты. В Киевской области ВС России нанесли удар по складу, где хранились готовые крылатые ракеты «Фламинго» и горючее.

За день до этого российские военные нанесли массированный удар по нефтеперерабатывающему заводу в Кременчуге, который ВСУ использовали для своих нужд. Также бойцы атаковали 24 хранилища с военным имуществом в портах Одесской области.