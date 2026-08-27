ВС России поразили НПЗ в Кременчуге и объекты ВСУ в Одесской области

Российские военные нанесли массированный удар по объектам военной инфраструктуры Украины в Полтавской и Одесской областях. Об этом сообщили в Минобороны .

В ночь на четверг, 27 августа, в Кременчуге бойцы ВС России поразили нефтеперерабатывающий завод, который использовался для доставки горюче-смазочных материалов для ВСУ и перевалки нефтепродуктов из-за рубежа.

В Одесской области под удары попали цех по сборке беспилотников и цех по производству селитры в Ильичевке. В портах «Одесса» и «Черноморск» уничтожены 24 хранилища с военным имуществом. В порту «Рени» поражены объекты инфраструктуры для разгрузки военных грузов и ГСМ.

Кроме того, российские военные поразили в регионе объекты энергетики, обеспечивавшие работу портов, и транспортную инфраструктуру, используемую в военных целях.

Также бойцы ВС России атаковали крупнейший складской комплекс с БПЛА «Сан-Парк» в Киеве.