ВС России с августа освободили в 5,5 раза больше территорий, чем за весь 2023 год

UAWI: Украина с августа лишилась в 5,5 раза больше территорий, чем за 2023 год

Российские военные за август–сентябрь освободили в 5,5 раза больше территории, чем за весь 2023 год. Об этом сообщил украинский сайт UA War Infographics.

По их данным, если в первое полугодие ВС России занимали максимум по 200 квадратных километров в месяц, то в августе уже 351, а в сентябре — 468. Для сравнения, за весь прошлый год им удалось освободить всего 149 квадратных километров. Причинами этого сайт назвал дефицит оружия и новую российскую тактику.

Отставной полковник немецкой армии Ральф Тилле предположил, что российские военные сумеют освободить всю территорию ДНР до конца зимы. Он отметил, что взятие Угледара открыло путь для глубоких наступлений в украинский тыл, и призвал ВСУ перейти к полной обороне.