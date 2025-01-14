Российские регионы подверглись самой массированной атаке дронов с начала года

Более 200 украинских беспилотников сбили над регионами России в ночь на 14 января. Это самая массированная атака дронов ВСУ с начала 2025 года, сообщил Telegram-канал Shot .

Украинцы атаковали российские регионы беспилотниками «PD-2», «Бобер», «Лютый», «UJ-22», а также использовали пять американских ракет ATACMS.

Официально данные о количестве украинских БПЛА пока не подтверждены.

В Казани ВСУ нанесли удар дальнобойным дроном по предприятию «Оргсинтез», загорелись три цистерны. В Саратовской области предприятие также пострадало в результате атаки БПЛА. В регионе ввели усиленный режим работы экстренных и оперативных служб.

В Тульской области силами ПВО сбили 16 беспилотников ВСУ. При падении обломков повреждения получили несколько автомобилей и хозяйственных построек, в жилом доме выбило стекла, однако обошлось без пострадавших.

Также в ночь на 14 января российским военным удалось уничтожить украинский дрон в небе над Воронежем. Пострадавших и разрушений нет.