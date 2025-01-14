Дрон ВСУ повредил промпредприятие в Саратовской области

Промышленное предприятие в Энгельсе в Саратовской области получило повреждения из-за атаки украинских дронов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Роман Бусаргин.

«В результате атаки БПЛА есть повреждения на промышленном предприятии в Энгельсе. Экстренные и оперативные службы работают в усиленном режиме», — уточнил глава региона.

До этого в области объявили угрозу атаки беспилотников. Все экстренные службы были приведены в полную готовность. Как отметил Бусаргин, в отдельных местах включили системы оповещения.

Ранее в Тульской области силы противовоздушной обороны сбили 16 дронов противника. В результате падения БПЛА повреждения получили несколько машин и хозяйственных построек, а также остекление в жилом доме, но обошлось без пострадавших.

В ночь на 14 января российские зенитчики уничтожили украинский дрон над Воронежем. Обошлось без пострадавших и разрушений. В регионе сохранялся режим опасности атаки БПЛА.