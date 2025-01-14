ВСУ атаковали предприятие в Казани дальнобойным дроном

Украинские боевики нанесли удар по предприятию «Оргсинтез» в Казани дальнобойным беспилотным летательным аппаратом типа «Лютый». Об этом сообщил Telegram-канал Mash .

По данным источника, на территории предприятия горят три цистерны. Власти региона эту информацию пока что не подтверждали.

Атаковавший объект в столице Татарстана беспилотник способен пролететь до 1000 километров и нести на себе до 50 килограммов взрывчатки.

Ранее во вторник губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщал, что промышленное предприятие в Энгельсе также пострадало из-за атаки украинских дронов. В регионе экстренные и оперативные службы перешли на работу в усиленном режиме.

Кроме того, средства противовоздушной обороны сбили 16 беспилотников над Тульской областью. Пострадали автомобили, остекление дома и хозяйственные постройки.