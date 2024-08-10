Российские Ми-28НМ нанесли удары по живой силе ВСУ в Курской области

Вертолеты России с неуправляемыми авиаракетами С-13 поразили живую силу и бронированную технику украинской армии в приграничном районе Курской области. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны РФ.

«Экипажи армейской авиации на вертолетах Ми-28НМ нанесли удары авиационными средствами поражения по скоплению живой силы, бронированной и автомобильной военной технике подразделений ВСУ», — заявили в ведомстве.

После этого экипажи осуществили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и возвратились на взлетную площадку. Как отметили в министерстве, военные все поставленные задачи успешно выполнили.

Ранее врио губернатора Курской области Алексей Смирнов заявил, что в регионе ввели режим контртеррористической операции. По его словам, это связано с повышением уровня диверсионно-террористических угроз со стороны ВСУ.

Как отметил командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов, в украинской операции в Курской области замешаны иностранные наемники. В основном это военные из Франции и Польши. До этого глава «Ахмата» прибыл в регион вместе с одним из своих отрядов. Он объяснил, что ВСУ сконцентрировали все силы и ресурсы на вылазку под Курском.