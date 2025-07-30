Российские «Искандеры» разгромили учебный центр ВСУ в Черниговской области

Российские подразделения нанесли удар оперативно-тактическими ракетами «Искандер» по лагерю учебного центра ВСУ. Об этом сообщило Минобороны России.

Ракеты атаковали учебный центр сухопутных войск в районе Гончаровского Черниговской области. Потери украинской армии с результате удара составили около 20 человек убитыми и ранеными, уточнили в военном ведомстве.

Ранее в Telegram-канале украинских сухопутных войск сообщили об ударе по учебному полигону, по из информации, погибли три человека, 18 военнослужащих получили ранения.

На прошлой неделе «Искандерами» разгромили цех по сборке БПЛА дальнего радиуса действия и завод по производству компонентов для беспилотников в Днепропетровской области.

Накануне украинские диверсанты попытались высадиться на Тендровскую косу в Херсонской области. Попытка провалилась, российский бойцы отбросили солдат ВСУ, противник понес ощутимые потери и откатился в сторону Одессы.