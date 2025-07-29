Украинские боевики после провальной попытки высадиться на Тендровской косе у Черноморского побережья Херсонской области сбежали в сторону Одессы. Об этом РИА «Новости» сообщил губернатор региона Владимир Сальдо

«Понеся ощутимые потери, противник откатился обратно в сторону Одессы. Это далеко не первая попытка высадки противника на наших косах. Украина продолжает отправлять своих граждан на верную смерть», — отметил Сальдо.

Тендровская коса — остров вблизи северо-западного побережья Черного моря. Ранее Сальдо сообщил, что украинские диверсанты попытались высадиться на косу, но российские бойцы отразили атаку. Глава региона добавил, что боевикам ВСУ не помогли ни FPV-дроны, ни барражирующие боеприпасы, ни поддержка ударных беспилотников.

Российская армия освободило село Темировка в Запорожской области, на этом направлении работали подразделения группировки войск «Восток».