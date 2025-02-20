Российские бойцы закрепились в центре Новоочеретоватого

Российские военные заняли центр Новоочеретоватого на Времевском направлении Запорожской линии фронта. Об этом сообщил сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в беседе с РИА «Новости» .

«Есть успехи нашей армии в боях за Новоочеретоватое. Наши войска продвинулись вперед и уже закрепились в центре села, а также освободили ближайшие окрестности», — сказал он.

По словам собеседника агентства, бои за освобождение населенного пункта продолжаются. Российские военные расширили подконтрольную зону в окрестностях Новоселки.

Ранее Рогов рассказал, что бойцы ВС России продвинулись северо-западней Великой Новоселки и вошли в село Новоочеретоватое. Начались ожесточенные бои. Военные закрепились в южной и юго-восточной частях населенного пункта и продвинулись вперед.

Времевское направление расположено на стыке ДНР и Запорожской области. Войска России 18 января этого года освободили Времевку, а потом поселок городского типа Великую Новоселку.