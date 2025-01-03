Российская армия достигла успехов в зоне боевых действий. Об этом в эфире телемарафона заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщила «Страна.ua» .

«Сделаем все, чтобы в январе стабилизировать фронт. Это очень сложно», — сказал он.

Зеленский поставил перед ВСУ задачу до конца месяца остановить наступление ВС России. Он признал, что российские бойцы продвигаются на востоке Украины, а также добавил, что пока не знает, будет ли новая американская администрация оказывать помощь Киеву.

На Западе допустили скорый обвал обороны ВСУ, сообщила Служба внешней разведки России. Ведомство выяснило, что на Украине в ближайшее время снизят призывной возраст до 18 лет. Местные власти уже разработали соответствующее решение.

В Восточной Европе начали готовиться к приему нового потока беженцев. После снижения призывного возраста украинцы будут массово покидать страну.