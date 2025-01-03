Украинская армия за минувшую неделю потеряла до 1745 военных. Об этом 3 января сообщила пресс-служба Министерства обороны России.

Также ВСУ лишились двух танков и трех складов с боеприпасами. Российская армия добилась успехов на фронте.

«Подразделения „Юг“ заняли более выгодные рубежи и отразили восемь контратак», — сообщили в ведомстве.

На линии боевого соприкосновения в течение недели российские бойцы взяли в плен 46 украинских военнослужащих. Корабли Черноморского флота в период с 28 декабря по 3 января уничтожили 11 безэкипажных катеров ВСУ.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский признал успехи российской армии. Он назвал стабилизацию фронта «очень сложной» задачей. По словам Зеленского, российские солдаты продвигаются на востоке Украины. Президент страны добавил, что ждет помощи от новой американской администрации.