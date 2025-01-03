Черноморский флот за неделю уничтожил 11 безэкипажных катеров ВСУ

Корабли Черноморского флота уничтожили за неделю 11 безэкипажных катеров ВСУ. Об этом в своей сводке о проведении специальной военной операции в период с 28 декабря 2024 года по 3 января 2025 года сообщила пресс-служба Минобороны.

В ведомстве добавили, что действующие в зоне проведения специальной военной операции силы противовоздушной обороны за отчетный период сбили самолет Су-27 Воздушных сил Украины, 33 реактивных снаряда HIMARS и «Ураган», три управляемые авиабомбы HAMMER, а также 559 летательных беспилотников, запущенных украинскими боевиками.

Также на линии боевого соприкосновения российские бойцы взяли в плен 46 украинских военнослужащих.

Действующие в зоне проведения специальной военной операции подразделения Южной группировки войск за неделю заняли более выгодные рубежи, отразили восемь контратак противника и поразили пять механизированных, две мотопехотные, две аэромобильные и одну пехотную бригаду ВСУ, а также две бригады территориальной обороны.

Общие потери противника на этом участке составили до 1745 человек личного состава, а также два танка, три бронетранспортера и восемь единиц бронетехники.