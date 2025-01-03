Черноморский флот за неделю уничтожил 11 безэкипажных катеров ВСУ
Минобороны сообщило об уничтожении 11 морских беспилотников ВСУ за неделю
Корабли Черноморского флота уничтожили за неделю 11 безэкипажных катеров ВСУ. Об этом в своей сводке о проведении специальной военной операции в период с 28 декабря 2024 года по 3 января 2025 года сообщила пресс-служба Минобороны.
В ведомстве добавили, что действующие в зоне проведения специальной военной операции силы противовоздушной обороны за отчетный период сбили самолет Су-27 Воздушных сил Украины, 33 реактивных снаряда HIMARS и «Ураган», три управляемые авиабомбы HAMMER, а также 559 летательных беспилотников, запущенных украинскими боевиками.
Также на линии боевого соприкосновения российские бойцы взяли в плен 46 украинских военнослужащих.
Действующие в зоне проведения специальной военной операции подразделения Южной группировки войск за неделю заняли более выгодные рубежи, отразили восемь контратак противника и поразили пять механизированных, две мотопехотные, две аэромобильные и одну пехотную бригаду ВСУ, а также две бригады территориальной обороны.
Общие потери противника на этом участке составили до 1745 человек личного состава, а также два танка, три бронетранспортера и восемь единиц бронетехники.