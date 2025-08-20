Российские бойцы вырвались из окружения ВСУ через открытое поле

Военный Проказник: российские бойцы вышли из окружения ВСУ по открытому полю

Российские военные вышли из окружения украинских сил на Красноармейском направлении в ДНР по открытому полю. Об этом рассказал РИА «Новости» военнослужащий 60-го отдельного мотострелкового батальона 51-й армии Южного военного округа ВС РФ с позывным Проказник.

«Готовимся к штурму. И слышим позади какие-то шорохи. Мы пароль назвали, окрикнули. И начинаются выстрелы», — рассказал Проказник.

По словам бойца, выстрели раздавались из трех стволов. Военные поняли, что оказались в окружении — противник смог зайти им за спину.

«Начал работать миномет. Противники начинают лопатками стучать, окапываются. Думаем, пока не окопались, надо идти. Предложил такой наглый и дерзкий вариант пойти по полю», — добавил боец.

Боевики ВСУ, окружившие группу российских штурмовиков, были удивлены их решением покинуть окружение через открытое поле.

Ранее Вооруженные силы России нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности и дронами по НПЗ. Бойцы атаковали нефтеперерабатывающий завод, который снабжал горючим группировку ВСУ в Донбассе. Военные отработали «Геранями», четырьмя «Искандерами» и двумя ракетами Х-101.