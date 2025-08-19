Россия ударила по НПЗ в Кременчуге «Искандерами», «Геранями» и Х-101

Подразделения ВС РФ нанесли новый удар по Кременчугскому НПЗ, сообщил Shot. По информации источника Telegram-канала, по объекту отработали «Геранями», четырьмя «Искандерами» и двумя ракетами Х-101.
В начале лета этот НПЗ атаковали несколько раз, тогда российские бойцы уничтожили зоны с резервуарами, напомнил собеседник Shot.
В 2022 году завод в Кременчуге был единственным действующим нефтеперерабатывающим заводом на Украине. Первый удар по нему ВС РФ нанесли еще в начале специальной военной операции. Именно с него шло снабжение ВСУ дизельным топливом и бензином.
Позже завод снова начал обеспечивать горючим украинские группировки в Донбассе.
