ВС России нанесли группой удар по НПЗ, снабжающему ВСУ в Донбассе

Вооруженные силы России нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности и дронами по НПЗ. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны .

Бойцы атаковали нефтеперерабатывающий завод, который снабжал горючим группировку ВСУ в Донбассе. Удар произошел минувшей ночью.

«Цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены», — уточнили в министерстве.

Ранее Telegram-канал Shot сообщил, что ВС России атаковали НПЗ в Кременчуге. Армия использовала для удара «Герани», «Искандеры» и ракеты Х-101. В начале лета этот завод уже несколько раз подвергался атакам. Тогда бойцы разгромили зоны с резервуарами.