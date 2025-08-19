ВС России нанесли группой удар по НПЗ, снабжающему ВСУ в Донбассе

Вооруженные силы России нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности и дронами по НПЗ. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.
Бойцы атаковали нефтеперерабатывающий завод, который снабжал горючим группировку ВСУ в Донбассе. Удар произошел минувшей ночью.
«Цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены», — уточнили в министерстве.
Ранее Telegram-канал Shot сообщил, что ВС России атаковали НПЗ в Кременчуге. Армия использовала для удара «Герани», «Искандеры» и ракеты Х-101. В начале лета этот завод уже несколько раз подвергался атакам. Тогда бойцы разгромили зоны с резервуарами.
Акция «Ночь в парке» прошла в Кузьминском лесопарке в Котельниках
США депортировали первых украинских беженцев
Израиль назвал нового посла в России
Рубио подтвердил, что Путин готов встретиться с Зеленским
Новый учебный блок школы № 16 в Подольске достроят к сентябрю 2026 года
Дворец культуры «Исток» в Серпухове сохранит исторический облик после капремонта
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте