Появились кадры из Селидова с отступающими ВСУ

Вооруженные силы Украины отступают из жилых кварталов Селидова в Донецкой Народной Республике. В распоряжение РИА «Новости» попали первые панорамные кадры из города.
Согласно информации силовых структур ДНР, объективный контроль свидетельствует о бегстве части бойцов ВСУ из окрестностей населенного пункта, но очаги сопротивления еще остались.
Советник главы ДНР Игорь Кимаковский до этого заявил, что российские военнослужащие взяли Кураховку и Селидово в клещи. После отступления из Угледара украинские боевики безуспешно пытались создать укрепрайоны в Богоявленке и Новоукраинке.
Генштаб ВСУ ранее назвал самой напряженной обстановку на Покровском и Кураховском направлениях. Только за день 22 октября произошли 122 боестолкновения. ВС России нанесли 70 авиаударов и выпустили свыше 700 дронов-камикадзе.
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