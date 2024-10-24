Отступление украинских войск из Селидова стоило объявить неделю назад. Из-за бездействия командования погибнут тысячи солдат, сообщил британский аналитик Александр Меркурис в своем YouTube-канале .

По его прогнозу, наступающие российские войска окружат город и перережут пути снабжения. Меркурис предупредил, что спасется лишь часть группировки Вооруженных сил Украины в Селидово, большинство военнослужащих погибнут.

«Произойдет серьезная катастрофа. <…> Украина вновь пожертвовала тысячами своих лучших солдат, обороняя город, из которого они должны были эвакуироваться еще неделю назад», — сказал он.

Российские войска взяли Селидово в клещи, объявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский. Этот населенный пункт находится недалеко от Красноармейска (Покровска) и Курахово, обстановку вблизи которых Генштаб ВСУ назвал самой напряженной.