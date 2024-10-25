Депутат Рады забила тревогу из-за наступающих ВС России

Российские войска уже вошли в Селидово и Купянск, а значит на очереди Павлоград и Изюм. Депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая призвала в своем Telegram-канале строить укрепления.

«Селидово уже преимущественно россиянами завоевано. В Купянск они вошли. Половину Курщины уже вернули. Необходимо готовить круговую оборону Павлограда и Изюма», — сказала она.

Безуглая раскритиковала главкома Вооруженных сил Украины Александра Сырского за ложь и бездействие. Она припомнила свой сентябрьский прогноз о том, что осенью российская армия постарается создать плацдармы у пяти населенных пунктов — Запорожья, Днепропетровска, Херсона, Харькова и Сум.

Подразделениям Вооруженных сил России удалось окружить Селидово и Кураховку. Украинские военные начали отвод войск, однако, по мнению британского аналитика Александра Меркуриса, приказ об отступлении следовало отдать гораздо раньше.