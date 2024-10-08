Российские военные окружили Кураховку и Селидово

Российские военнослужащие окружили Кураховку и Селидово. Об этом в эфире Первого канала заявил советник главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский.

«Идет движение с юга <…> и на запад, севернее Угледара. <…> Противник уже выходит из Кураховки, потому что там клещи вокруг Селидово», — уточнил он.

По словам Кимаковского, после отступления из Угледара украинские боевики пытаются создать укрепрайоны в Богоявленке и Новоукраинке.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что ВС России установили оперативный контроль над всеми автодорогами, ведущими к Курахову. После освобождения Угледара у российских солдат появилась возможность видеть местность на десятки километров.

Во вторник, 8 октября, Минобороны сообщило, что населенные пункты Зоряное Первое и Золотая Нива в ДНР перешли под контроль российских войск. Министр обороны Андрей Белоусов ранее представил президенту Владимиру Путину доклад об освобождении Угледара.