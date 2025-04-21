Подразделения ВС России продвинулись в трех населенных пунктах Южно-Донецкого направления. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

«Если говорить о Великоновоселковском направлении, то мы видим продвижение Вооруженных сил Российской Федерации в направлении населенных пунктов Богатырь, Отрадная и Комар», — сказал он.

Накануне Пасхи президент России Владимир Путин, руководствуясь гуманитарными соображениями, объявил перемирие. Боевые действия с российской стороны временно прекращали до 00:00 21 апреля.

Позже стало известно о зеркальной реакции Украины и приказе Зеленского войскам ВСУ прекратить огонь. Однако киевский режим не соблюдал договоренность и боевики использовали для ударов американские ракеты HIMARS.

До пасхального перемирия российские военные взяли под контроль населенный пункт Новомихайловка в ДНР.