Российские бойцы улучшили позиции на Южно-Донецком направлении
Пушилин: ВС России продвинулись на Южно-Донецком направлении
Подразделения ВС России продвинулись в трех населенных пунктах Южно-Донецкого направления. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
«Если говорить о Великоновоселковском направлении, то мы видим продвижение Вооруженных сил Российской Федерации в направлении населенных пунктов Богатырь, Отрадная и Комар», — сказал он.
Накануне Пасхи президент России Владимир Путин, руководствуясь гуманитарными соображениями, объявил перемирие. Боевые действия с российской стороны временно прекращали до 00:00 21 апреля.
Позже стало известно о зеркальной реакции Украины и приказе Зеленского войскам ВСУ прекратить огонь. Однако киевский режим не соблюдал договоренность и боевики использовали для ударов американские ракеты HIMARS.
До пасхального перемирия российские военные взяли под контроль населенный пункт Новомихайловка в ДНР.