Новомихайловка в Донецкой Народной Республике до пасхального перемирия перешла под контроль Вооруженных сил России. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«ВС РФ до объявления перемирия нанесли поражение пунктам временной дислокации ВСУ в 87 районах», — добавили в министерстве.

Там также сообщили, что ВСУ неоднократно нарушали режим прекращения огня, объявленный президентом Владимиром Путиным.

Накануне российские военные также установили контроль над поселком Шевченко в Донецкой Народной Республике. Населенный пункт освободила группировка войск «Юг» в результате наступательных и решительных действий.