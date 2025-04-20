Новомихайловка в Донецкой Народной Республике до пасхального перемирия перешла под контроль Вооруженных сил России. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.
«ВС РФ до объявления перемирия нанесли поражение пунктам временной дислокации ВСУ в 87 районах», — добавили в министерстве.
Там также сообщили, что ВСУ неоднократно нарушали режим прекращения огня, объявленный президентом Владимиром Путиным.
Накануне российские военные также установили контроль над поселком Шевченко в Донецкой Народной Республике. Населенный пункт освободила группировка войск «Юг» в результате наступательных и решительных действий.
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