В ходе освобождения поселка Заря в ДНР российские военные уничтожили более 10 пунктов управления беспилотниками подразделения ВСУ «Птицы Мадьяра». об этом сообщил РИА «Новости» боец отряда «Шторм» 10-го гвардейского танкового полка Южной группировки войск с позывным Рыжий.

«Заходили в населенный пункт Заря. Основная проблема состояла в том, что на нашем направлении стоит бригада „Птицы Мадьяра“. Работают FPV-дронами, очень много FPV-дронов в небе. Наверное, сотни. Но мы выжигаем пункты управления. Примерно около десяти или даже больше точек БПЛА сожгли», — рассказал штурмовик.

По его словам, при освобождении Зари штурмовикам помогали полковая артиллерия и танки. Они вели огонь с закрытых позиций. Российские войска установили флаг в освобожденном населенном пункте.

«Птицы Мадьяра» — это украинское подразделение. Его командир Роберт Бровди получил назначение на пост командующего силами беспилотных систем ВСУ.

Ранее стало известно, что танкисты 90-й дивизии группировки «Центр» достигли западной границы ДНР. Противник потерял до 530 солдат. Кроме того, украинская армия утратила боевую машину пехоты, американский бронетранспортер, 10 артиллерийских орудий, включая самоходные установки Paladin и Caesar, и склад с боеприпасами.