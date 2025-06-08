Войска «Центра» вышли на западную границу ДНР
Минобороны: группировка «Центр» развивает наступление в Днепропетровской области
Танкисты 90-й дивизии группировки «Центр» достигли западной границы ДНР. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.
«Подразделения 90-й танковой дивизии группировки войск „Центр“ вышли на западную границу Донецкой Народной Республики и продолжают развивать наступление на территории Днепропетровской области», — отметили в оборонном ведомстве.
Поражены формирования четырех механизированных, штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад ВСУ, бригады беспилотных систем, двух бригад морской пехоты и трех бригад Нацгвардии.
Противник потерял до 530 военнослужащих. Также украинская армия лишилась боевой машины пехоты, американского бронетранспортера, 10 артиллерийских орудий, в том числе самоходных установок Paladin и Caesar.
«Уничтожен склад боеприпасов», — добавили в Минобороны.
Ранее российские войска освободили Зарю в ДНР. Противник потерял более 170 солдат, пять машин и пять орудий полевой артиллерии. Также ВС России уничтожили две станции радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов.