«Подразделения Южной группировки войск решительными действиями освободили населенный пункт Химик Донецкой Народной Республики», — заявили в ведомстве.

Ранее Минобороны сообщило, что подразделения группировки войск «Север» взяли под контроль село Шевченко в Харьковской области. Примерно за неделю до этого Южная группировка войск освободила Тихоновку в ДНР. А ближе к концу мая российские военные установили контроль над селом Верхняя Терса в Запорожской области.

Также 1 июня стало известно, что ВС России за две недели уничтожили более 1200 украинских беспилотников разных типов в Сумской и Харьковской областях. Кроме того, подразделения группировки «Север» продолжают наступление по всем направлениям.