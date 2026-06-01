Российские военные освободили Тихоновку в ДНР. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«В результате активных и решительных действий подразделений Южной группировки войск освобожден населенный пункт Тихоновка Донецкой Народной Республики», — заявили в ведомстве.

Ранее Минобороны сообщило, что российская армия освободила за неделю 10 населенных пунктов. Военные взяли под контроль Гранов и Нововасилевку в Харьковской области, а также Запселье и Рясное в Сумской.

Помимо этого освободили Бударки и Караичное в Харьковской области, Добропасово Лесное и Новоподгородное в Днепропетровской области и Воздвижевку в Запорожской области.

До этого бойцы «Востока» выбили ВСУ из села Верхняя Терса. Во время боев они ликвидировали шесть боевых бронированных машин, больше 30 наземных робокомплексов и более двух рот живой силы, а также 15 квадроциклов противника.