ВС России за две недели сбили более 1200 дронов в Сумской и Харьковской областях

Российские военные за две недели ликвидировали более 1200 украинских дронов разных типов в Сумской и Харьковской областях. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на данные от группировки войск «Север».

«Расчеты ПВО и мобильные огневые группы (МОГ) в ходе несения боевого дежурства обнаружили и сбили почти 700 ударных БПЛА большой дальности, около 250 беспилотников октокоптерного типа и свыше 300 ударных и разведывательных БПЛА», — заявил источник агентства.

Журналисты выяснили, что подразделения группировки «Север» продолжают наступление по всем направлениям, увеличивая зону безопасности на территории Сумской и Харьковской областей.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные за неделю взяли под контроль 10 населенных пунктов в Харьковской, Сумской, Днепропетровской и Запорожской областях.