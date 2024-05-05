Российские бойцы нанесли удар по расположению военнослужащих Украины в Харькове | 360°

Спецоперация 05 мая 2024, 08:29 Российские бойцы нанесли удар по расположению военнослужащих Украины в Харькове Подпольщик Лебедев: армия России поразила склад возле Новой Баварии в Харькове РИА «Новости»

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Вооруженные силы России нанесли удар по складу с боекомплектом и расположению военнослужащих Украины в районе Новая Бавария в Харькове. Об этом РИА «Новости» рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«Сопротивление сообщает, что горело и детонировало более двух часов, прилетело в хороший склад, а исходя из того, что много „скорых“ и оцеплено несколько кварталов до сих пор, попали в располагу ВСУ», — сообщил собеседник агентства.

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Несколько ударов пришлось по Харьковской области, в том числе в Чугуеве. Там находится крупный железнодорожный узел, который украинские боевики используют в качестве перевалочного пункта.

Прошлой ночью армия России разбомбила склад с украинскими беспилотниками в Харькове. Военные ударили по цеху готовой продукции. Еще один удар пришелся по месту расположения Вооруженных сил Украины в Великом Бурлуке.

В ответ на атаки украинской армии на гражданские объекты российские войска наносят прицельные удары по военным целям на Украине. Ранее из-за «прилета» сильный пожар начался на производственном предприятии Индустриального района.