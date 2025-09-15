ТАСС: ВС России наносят удары по ВСУ в Изюме

Российские дроны атакуют украинскую армию в Изюме. Об этом сообщили ТАСС в силовых структурах.

«Наши дроноводы начали атаковать украинских военнослужащих в Изюме», — сказал собеседник агентства.

Российские беспилотники контролируют логистику ВСУ как в самом городе, так и в его окрестностях.

По последним данным, Россия заняла половину Купянска. В Днепропетровской области под контролем ВС РФ — 12-й населенный пункт.

Ранее украинская армия понесла значительные потери на границе между Белгородской и Курской областями, сообщил оператор БПЛА спецназа «Ахмат» с позывным Идиллия. Российские военные активно и слаженно атакуют противника, пытаясь бить тремя эшелонами. При этом власти Украины скрывают реальные потери ВСУ, чтобы не платить семьям погибших.