Украинская армия понесла большие потери в приграничном участке между Белгородской и Курской областями. Об этом военному корреспонденту RT Владу Андрице рассказал оператор БПЛА спецназа «Ахмат» с позывным Идиллия.

По его словам, ВС России ударили по технике ВСУ в районе и значительно сократили ее количество. Российские военные активно и слаженно атакуют противника, пытаясь бить тремя эшелонами, добавил боец.

В числе пораженных целей он назвал САУ «Акация», шведскую бронемашину CV90, иностранные БМП и БТР М113. Идиллия подчеркнул, что уничтожил технику ВСУ, когда она приближалась к российским позициям.

Ранее глава Генерального штаба ВСУ Андрей Гнатов рассказал, сколько Украина тратит каждый день на армию и продолжение боевых действий. Стране требуется порядка 172 миллиона долларов в сутки, объяснил он. По мнению Гнатова, республика не сможет выдержать такую финансовую нагрузку без внешней помощи.