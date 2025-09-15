Украинское правительство специально скрывает реальные данные о потерях. Об этом в беседе с РИА «Новости» заявил экс-боец ВСУ, перешедший на российскую сторону в отряд Александра Матросова с позывным Мавик.

«Реальную цифру потерь военных власти умалчивают. Они реально умалчивают, не говорят. Как говорится, нет тела, нет дела», — сказал он.

По словам Мавика, в случае раскрытия смерти военнослужащих, нужно перечислить положенные выплаты их семье, а власти не хотят этого делать.

Ранее боец отряда Мартына Пушкаря с позывным Щука рассказал, что в ДНР создали два новых подразделения, состоящих из бывших украинских военных, перешедших на сторону ВС России.

По его словам, украинцам не нравится, что происходит в их стране. Людей хватают на улицах, мобилизуют насильно. Также растут цены, к гражданам плохо относятся.