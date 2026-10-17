ВС России поразили сухогруз в 40 километрах южнее Одессы

Российские военные в 40 километрах южнее порта Одесса поразили сухогруз, перевозивший товары военного и двойного назначения. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны.

Удар нанесли беспилотными летательными аппаратами.

Также ВС России атаковали предприятие «Кромберг энд Шуберт» в Луцке, которое ремонтировало автомобильную технику для военных.

В Тернопольской области целью стала электроподстанция, подававшая ток на объекты ВПК.

Ранее в ведомстве сообщили, что бойцы освободили в зоне СВО восемь населенных пунктов, включая город Доброполье. Кроме того, под контроль взяли села и поселки в ДНР, Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областях.