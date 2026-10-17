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    ВС России поразили сухогруз в 40 километрах южнее Одессы

    Фото: 360.ru

    Российские военные в 40 километрах южнее порта Одесса поразили сухогруз, перевозивший товары военного и двойного назначения. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны.

    Удар нанесли беспилотными летательными аппаратами.

    Также ВС России атаковали предприятие «Кромберг энд Шуберт» в Луцке, которое ремонтировало автомобильную технику для военных.

    В Тернопольской области целью стала электроподстанция, подававшая ток на объекты ВПК.

    Ранее в ведомстве сообщили, что бойцы освободили в зоне СВО восемь населенных пунктов, включая город Доброполье. Кроме того, под контроль взяли села и поселки в ДНР, Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областях.

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