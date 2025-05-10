Президент Буркина-Фасо Траоре: от удара «Орешника» содрогнулся весь мир

Современный российский ракетный комплекс «Орешник» стал оружием, которое потрясло весь мир. Как сообщило РИА «Новости» , такую оценку дал президент Буркина-Фасо Ибрагим Траоре в ходе выступления перед студентами Российско химико-технологического университета имени Менделеева.

Он подчеркнул, что российские разработчики вышли на недостижимые результаты в разных областях, включая производство оружия.

«Одна из последних разработок — это „Орешник“, от которого содрогается весь мир», — заявил Траоре.

Президент Буркина-Фасо подчеркнул, что в вузе студенты получают огромное количество знаний, а значит, в будущем сделают собственные открытия в выбранных сферах.

Российские военные впервые использовали баллистическую ракету средней дальности «Орешник» для удара по заводу «Южмаш» в Днепропетровске осенью прошлого года. В пресс-службе Минобороны подчеркнули, что применили безъядерную версию нового оружия.

Президент России Владимир Путин заявил, что мировых аналогов «Орешника» не существует и ракета способна обходить все современные системы воздушной обороны.

По данным Telegram-канала Mash, российские военные готовы использовать «Орешник» для удара по Киеву в качестве ответа на провокации ВСУ и угрозы украинского лидера Владимира Зеленского на возможные атаки по Красной площади во время парада Победы, в котором участвовали лидеры других стран. Официально это сообщение никто не подтверждал.

Но на его фоне появились данные, что российские военные закрыли небо над полигоном Капустин Яр.