Для «Орешника» выбирают цели в Киеве. Как встретит 9 Мая самая таинственная ракета России

Уже в эту пятницу Россия отметит 80-летие Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Главным событием дня станет парад на Красной площади, где по традиции можно будет увидеть новейшие достижения ВПК. Не исключено, что в их числе будет и знаменитый «Орешник». Этот же ракетный комплекс, предположительно, будет отвечать на провокации ВСУ 9 Мая ударами по целям в Киеве.

Удар «Орешника» по Киеву О том, что Россия может нанести удар «Орешником» по Киеву в ответ на провокации ВСУ во время трехдневного перемирия, сообщил Mash. По словам источника Telegram-канала, Владимир Путин уже дал указание Минобороны определить цели в украинской столице.

Фото: РИА «Новости»

«Зеленский делает вид, что ничего не происходит, и ругает остановку огня. Вместо паузы Киев направляет на Москву и другие регионы РФ беспилотники», — указал собеседник Mash, подчеркнув, что в ближайшие дни противник может не ограничиться налетами БПЛА.

По словам наших источников (сами понимаете каких), ВСУ в Москве готовят провокации посерьезнее ударов дронами. Ответ на них будет серьезным и, вероятно, напрямую затронет Киев. Поэтому власти из столицы Незалежной ретируются. Свои семьи и близких они уже вывозят из страны. источник Mash

Никакого официального подтверждения этих данных не было. В Кремле информацию о том, что Минобороны, по версии Mash, выбирает цели в Киеве, пока никак не комментировали. Зеленский намекал на удар по параду Победы В конце апреля (на следующий же день после того, как Путин объявил о трехдневном перемирии в честь 9 Мая) президент Украины Владимир Зеленский намекнул на планы ударить по параду на Красной площади.

Фото: официальный сайт президента Украины

«Сейчас они переживают, что у них парад под вопросом, и правильно переживают», — заявил он в своем очередном обращении в Telegram.

Интересно Владимир Путин объявил перемирие в зоне СВО в честь празднования 80-летия Победы. Боевые действия приостановят с полуночи 8 мая до полуночи 11 мая. Владимир Путин объявил перемирие в зоне СВО в честь празднования 80-летия Победы. Боевые действия приостановят с полуночи 8 мая до полуночи 11 мая.

Позже политик заявил, что предложение России о перемирии — «театральная постановка», и отверг его, потому что за трое суток «ни о чем договориться невозможно». Говорил еще много всего и в конечном итоге договорился до того, что Киев не может гарантировать безопасность глав государств, которые приедут 9 Мая в Москву.

Наша позиция очень проста ко всем странам, которые ехали или едут на 9 Мая: мы не можем нести ответственность за то, что происходит на территории Российской Федерации. Они обеспечивают вам безопасность, и поэтому гарантии мы вам никакие давать не будем. Владимир Зеленский

На эти недвусмысленные угрозы мировым лидерам, которые планируют прибыть в Москву 9 мая, быстро отреагировала представитель МИД России Мария Захарова.

«То, что у Зеленского нет ничего святого, мы давно знаем — собственного деда-ветерана предал и народ сначала обманул, а потом, чтобы убрать свидетелей своего позора, начал уничтожать до последнего украинца. Но сегодня он пробил и это дно», — констатировала дипломат.

Теперь он угрожает физической небезопасностью еще и ветеранам, которые в святой день придут на парады и торжественные мероприятия. Мария Захарова

Удар «Орешника» по заводу «Южмаш» в ноябре 2024 года Впервые новейший ракетный комплекс испытали в ноябре 2024 года, успешно поразив крупное оборонное предприятие в Днепропетровске. Об ударе по заводу «Южмаш» рассказал лично Путин.

«В боевых условиях было проведено в том числе и испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности. В данном случае баллистической ракеты в безъядерном гиперзвуковом оснащении. Наши ракетчики назвали ее „Орешник“. Испытания прошли успешно, цель пуска достигнута», — подчеркнул он.

Фото: РИА «Новости»

В своем обращении к россиянам глава государства привел и некоторые характеристики «Орешника». По его словам, ракета способна атаковать цели со скоростью 10 махов (иными словами, до трех километров в секунду). А перехватить ее не может ни одна современная западная система ПВО.

Современные имеющиеся в мире системы противовоздушной обороны и создаваемые американцами системы противоракетной обороны в Европе подобные ракеты не перехватывают. Это исключено. Владимир Путин

Характеристики ракетного комплекса «Орешник»

Помимо скорости, с которой «Орешник» может атаковать цели, Путин указал, что делают это десятки саморазделяющихся боевых блоков, а температура поражающих элементов при этом достигает четырех тысяч градусов.

Фото: РИА «Новости»

«Если мне память не изменяет, на поверхности Солнца температура пять с половиной — шесть тысяч градусов. Поэтому все, что находится в эпицентре взрыва, разделяется на элементарные частицы, превращается, по сути, в пыль», — заметил президент. Итак, у «Орешника» есть разделяющаяся головная часть с управляемыми блоками индивидуального наведения. Каким именно количеством блоков оснащена ракета, официально неизвестно. Есть предположения о том, что удар по «Южмашу» наносили ракетой с головной частью из шести снарядов, — такой вывод сделали, изучив видео атаки.

По неофициальным данным, боевая часть «Орешника» весит порядка 1,5 тонны, мощность ракеты составляет 900 килотонн, а максимальная дистанция поражения — 5,5 тысячи километров.

Фото: Пресс-служба Минобороны

Нельзя исключать, что уже 9 мая мы сможем узнать о характеристиках комплекса больше, если его все-таки продемонстрируют на параде на Красной площади.

Будет ли «Орешник» на параде Победы 2025 О том, что на предстоящем параде Победы среди новинок военной техники могут показать в том числе таинственный «Орешник», в апреле допустил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Правда, точного ответа на вопрос, реально ли это, он решил не давать.

«Что касается „Орешника“ — давайте это будет маленький сюрприз. И если его покажут, будет сюрприз, и если не покажут, тоже. Так что я на этот счет промолчу», — сказал депутат в беседе с «Парламентской газетой».

Фото: РИА «Новости»

Интересовались о демонстрации ракетного комплекса и у пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова. Но представитель Кремля вопрос предпочел переадресовать. «Это у Министерства обороны надо спрашивать», — отметил он.