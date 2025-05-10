Россия закроет небо над полигоном Капустин Яр с 12 по 13 мая

Россия временно закроет небо над военным полигоном Капустин Яр в Астраханской области, с которого ранее запускали ракетный комплекс «Орешник». Об этом сообщил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» .

«С 06:00 (09:00 по московскому времени) 12 мая до 04:00 (07:00 по московскому времени) 13 мая по UTC Россия временно закрывает воздушное пространство над частью Волгоградской и Саратовской областей, охватывающей полигон Капустин Яр», — уточнил канал.

Ограничения будут действовать от земли до неограниченной высоты, что типично для испытаний баллистических ракет. В сообщении отмечен код «BO», который обычно указывает на боевые или испытательные пуски.

Ранее стало известно, что в Белоруссии завершают изготовление базы для ракетного комплекса «Орешник». Его планируют разместить на востоке страны, недалеко от границы с Россией, сообщало Ura.ru. Президент Александр Лукашенко заявлял, что «Орешник» поставят во второй половине 2025 года.