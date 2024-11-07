Сброс трехтонной авиабомбы на бойцов ВСУ в Курской области сняли на видео

Российские военнослужащие сбросили на украинских националистов ВСУ трехтонную авиабомбу ФАБ-3000 на территории Курской области. Видео с применением боеприпаса опубликовал Telegram-канал «Два майора».

На снятых камерой объективного контроля кадрах можно заметить, как огромный гриб огня и дыма поднимается над землей после падения бомбы. Также по земле в разные стороны вокруг эпицентра взрыва разошлась волна.

Авторы поста уточнили, что ФАБ-3000 применили по украинским боевикам в районе села Черкасское Поречное в Суджанском районе региона. Они отметили, что взрывная волна от удара «очень беспокоит противника».

Ранее ВКС России нанесли удары ФАБ-3000 по пункту временной дислокации подразделения воздушной разведки ВСУ в населенном пункте Курахово в Донецкой Народной Республике. В результате удара удалось уничтожить до 50 инструкторов и операторов БПЛА противника.