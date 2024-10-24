На подразделение украинских дронов в Курахове сбросили ФАБ-3000

ВС РФ с помощью ФАБ-3000 уничтожили подразделение БПЛА ВСУ в Курахове

Российские вооруженные силы нанесли удар бомбой ФАБ-3000 по пункту временной дислокации украинского отряда беспилотников. Дроны противника располагались в Курахове, сообщило Минобороны России.

В ходе операции удалось уничтожить около 50 операторов и инструкторов противника, а также ликвидировать семь единиц вооружения и военной техники. В здании находилась группа операторов БПЛА «Птахи Мадяра», которых выявили бойцы российской группы «Юг».

Накануне Минобороны сообщало, что подразделения Южной группировки освободили Серебрянку и Николаевку в Донецкой Народной Республике, нанесли поражение формированиям девяти украинских бригад и смогли отразить две контратаки. При этом ВСУ понесли значительные потери, превышающие 800 солдат убитыми и ранеными.

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте