В ходе операции удалось уничтожить около 50 операторов и инструкторов противника, а также ликвидировать семь единиц вооружения и военной техники. В здании находилась группа операторов БПЛА «Птахи Мадяра», которых выявили бойцы российской группы «Юг».

Накануне Минобороны сообщало, что подразделения Южной группировки освободили Серебрянку и Николаевку в Донецкой Народной Республике, нанесли поражение формированиям девяти украинских бригад и смогли отразить две контратаки. При этом ВСУ понесли значительные потери, превышающие 800 солдат убитыми и ранеными.