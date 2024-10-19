Примерно 50 населенных пунктов в Харьковской области находятся под контролем России. Такое заявление в интервью РИА «Новости» сделал глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.

«Часть из них, которая в непосредственной близости находится с линией боевого соприкосновения, является по факту серой зоной», — подчеркнул он.

Власти Харьковской области имеют доступ к 34 населенным пунктам Купянского района. В другие их не пускают военные для обеспечения безопасности. В Госдуме отметили, что российским военным осталось шесть километров до Купянска.

Недавно российские военные сорвали ротацию сил ВСУ под Харьковом. После стало известно, что украинские военные начали стягивать резервы в область. Ганчев сообщил, что интенсивные бои в так называемых горячих точках региона продолжаются. Ранее он поддержал референдум о вхождении Харьковщины в состав России.