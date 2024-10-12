Удары российских войск сорвали ротацию сил ВСУ под Харьковом

Минобороны показало кадры удара по позициям ВСУ во время ротации под Харьковом

Российские войска сорвали ротацию украинских сил в Харьковской области нанесением точного удара. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны , показав видео с поражением целей.

В ведомстве уточнили, что координаты скопления войск противника установили разведчики группировки «Запад». Ночью они запустили дроны и заметили подготовившихся к отъезду боевиков ВСУ и приходящих к ним на смену свежие силы.

Дождавшись момента приезда новых групп ВСУ, разведчики нанесли удар сначала боевыми беспилотниками, которые поразили военную технику противника, а после бойцы подразделения уничтожили пытавшихся оставшихся боевиков, которые бросились в бегство.

Ранее Минобороны отчиталось об ударах по складам хранения боеприпасов и огневым позициям украинских боевиков в городе Дзержинске (украинское название Торецк). Для поражения целей группировки российских войск использовали артиллерию и авиацию.