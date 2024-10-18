Украинские подразделения продолжают подтягивать резервы в Харьковскую область. Об этом сообщил РИА «Новости» глава российской администрации региона Виталий Ганчев.

По его словам, интенсивные бои в так называемых горячих точках региона продолжаются.

«Но они (Вооруженные силы Украины — прим. ред.) все равно продолжают подтягивать свои резервы и ротация продолжается, потому что у них достаточно большие потери, они их стараются восполнять», — подчеркнул Ганчев.

Недавно российские военные сорвали ротацию сил ВСУ под Харьковом. Разведчики группировки «Запад» установили координаты скопления украинских войск. ВС РФ ударили сначала боевыми беспилотниками, которые поразили военную технику ВСУ. После этого российские разведчики уничтожили пытавшихся убежать боевиков.