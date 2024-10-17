Ганчев поддержал референдум о вхождении Харьковщины в состав России

Глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев поддерживает жителей региона в их желании провести референдум о вступлении в состав России. Однако общественное мнение необходимо изучить более детально, заявил он РИА «Новости» .

Агентство опубликовало видео со встречи Ганчева с жителями в селе Граково Харьковской области. Харьковчане обратились к нему с вопросом, когда и как будет решаться их судьба, заявив, что у многих уже есть российские паспорта. Глава администрации заявил, что полностью поддерживает идею о проведении референдума, но решение должны принимать все жители области.

«Люди регулярно обращаются к нам с подобными вопросами, просьбами. Ответ практически всегда одинаков. Я полностью на их стороне. <….> Нужно будет изучить его (вопрос — прим. ред.) более подробно и масштабно», — сказал Ганчев.

Ранее депутат Госдумы Виктор Водолацкий заявил, что российским военным в Харьковской области осталось шесть километров до Купянска. Вместе с тем украинские власти объявили о начале принудительной эвакуации жителей из города.